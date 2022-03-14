GOL gibt Februarzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Februar 2022 insgesamt 1,878 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 36 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 35,8 Prozent auf 2,838 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 35,0 Prozent auf 2,279 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,3 Prozent und hat sich somit um 0,5 Prozentpunkte verschlechtert.