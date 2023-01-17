GOL gibt Dezemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Dezember 2022 insgesamt 2,810 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona Dezember des Vorjahres waren das 11,2 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 21,1 Prozent auf 4,292 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 15,2 Prozent auf 3,344 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,9 Prozent und hat sich somit um vier Prozentpunkte verschlechtert.

Im Jahr 2022 konnte GOL insgesamt 27,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit derselben Zeitspanne aus dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Anstieg von 45,5 Prozent.