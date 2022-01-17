GOL gibt Dezemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Dezember 2021 insgesamt 2,527 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 21,8 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 13,4 Prozent auf 3,544 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 14,7 Prozent auf 2,903 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,9 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verbessert.

Das Berichtsjahr 2021 bei GOL

Von Januar bis Ende Dezember 2021 konnte GOL 18,807 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 12,1 Prozent. Die Verkehrsleistung lag bei 27,016 Milliarden Sitzplatzkilometern, Plus 7,5 Prozent. Am Markt konnten insgesamt 22,144 Milliarden Sitzplatzkilometer abgesetzt werden, das entspricht einem Plus von 10,0 Prozent. Die Flugzeuge waren zu 82,0 Prozent ausgelastet, im Corona Jahr 2020 lag die Auslastung bei 80,0 Prozent.