GOL gibt Augustzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im August 2022 insgesamt 2,236 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona August des Vorjahres waren das 51,2 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 43,9 Prozent auf 3,282 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 46,3 Prozent auf 2,675 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,5 Prozent und hat sich somit um 1,3 Prozentpunkte verbessert.