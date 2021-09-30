GOL gibt August Zahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im August 2021 insgesamt 1,478 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona 792 Tausend.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 83 Prozent auf 2,281 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 84,7 Prozent auf 1,829 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 80,2 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.