GOL gibt Aprilzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im April 2022 insgesamt 1,960 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona April des Vorjahres waren das dreimal so viele.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 228 Prozent auf 2,927 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 210 Prozent auf 2,288 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,2 Prozent und hat sich somit um 4,6 Prozentpunkte verschlechtert.