GECAS platziert Grossauftrag bei Boeing

GECAS Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Der Flugzeugvermieter General Electric Capital Aviation Services (GECAS) hat bei Boeing 75 weitere Verkehrsflugzeuge bestellt.

Der neue Auftrag umfasst 75 Boeing 737 MAX 8. Laut Aussagen von Boeing entspricht der neue Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 8,25 Milliarden US Dollar. Mit dieser Bestellung stockt GECAS ihren Boeing 737 MAX Auftragsbestand auf 170 Maschinen auf.

Der US-amerikanischen Flugzeugbauer konnte für die überarbeitete Boeing 737 inzwischen 3.419 Bestellungen entgegennehmen, laut Boeing hat sich kein anderes Muster rascher verkauft als die Boeing 737 MAX.