GECAS kauft weitere Airbus A320neo

A320neo GECAS (Foto: Airbus Concept)

Die Flugzeugleasinggesellschaft GE Capital Aviation Services (GECAS) hat am Montag an der Paris Air Show den Kauf von sechzig weiteren A320neo bekanntgegeben.

Als Antrieb hat sich GECAS bei diesen sechzig Jets für das CFM LEAP-1A ausgesprochen. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Grossauftrag einem Wert von rund 1,77 Milliarden US Dollar. Dieser neue Auftrag wurde durch GECAS Geschäftsführer Norman CC.T. Liu und dem Airbus Chefverkäufer John Leahy öffentlich gemacht. GECAS hat nun 120 A320neo Flugzeuge in den Auftragsbüchern von Airbus stehen.