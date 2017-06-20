GECAS kauft Airbus A320neo

A320neo GECAS (Foto: Airbus Concept)

Die Flugzeugleasinggesellschaft GE Capital Aviation Services (GECAS) hat an der Paris Air Show den Kauf von hundert weiteren Flugzeugen aus der A320neo Familie bekanntgegeben.

Beim Antrieb hat sich GECAS bei diesen hundert Linienflugzeugen für das LEAP-1A von CFM International ausgesprochen. GECAS hat zusammen mit diesem neuen Auftrag insgesamt 220 Flugzeuge aus der A320neo Familie bestellt.

Airbus konnte seit der Lancierung des A320neo, neo steht für New Engine Option, mehr als 5000 Flugzeuge aus dieser Familie verkaufen. Mehr als 90 Kunden haben sich inzwischen für den A320neo entschieden.