GECAS finalisiert Bestellung bei Boeing

Mit einer Pressemeldung vom 3. Oktober 2012 haben Boeing und General Electric Capital Aviation Services (GECAS) bekannt gegeben, dass sie eine Festbestellung für 85 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge finalisiert haben.

Die Bestellung wurde bereits an der Farnborough Airshow im Juli 2012 bekannt gegeben. Der Auftrag sieht neben der Festbestellung auch den Kauf von bis zu 15 zusätzliche 737-800 Flugzeugen vor. Der Auftrag hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar und beinhaltet 75 Boeing 737 MAX 8 und zehn 737-800NG der neusten Generation. Bisher liegen für das Boeing 737 MAX Programm Bestellungen für 821 Flugzeuge vor.