Futura unterbricht Betrieb

Die aus Palma di Mallorca stammende Futura International Airways unterbrach gestern während 24 Stunden ihren Flugbetrieb, als sie Insolvenzschutz beantragte.

während 24 Stunden ihren Flugbetrieb, als sie Insolvenzschutz beantragte.

Sie soll aber noch heute den Betrieb wieder aufnehmen. Das spanische Infrastrukturministerium hatte von Futura verlangt, dass sie Informationen über ihre finanzielle Situation, einen Sanierungsplan und Garantien für die Flugsicherheit bis Freitag offen legt. Danach wird das Ministerium entscheiden, ob das Unternehmen seine Fluglizenz behalten darf. Nachdem Futura den Betrieb nun unterbrochen hat, wird die Behörde untersuchen, ob Futura ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Passagieren nachgekommen ist.

Die Einkünfte von Futura lagen 2007 bei € 327 Millionen (USD 466,4 Millionen) und es wurden 3,7 Millionen Passagiere befördert. Futura tätigt Charterflüge und vermietet Flugzeuge an andere Reiseveranstalter. Die irische Luftfahrtbehörde hat der in Dublin stationierten Tochtergesellschaft Futura Gael die Fluglizenz entzogen, weshalb diese für unbestimmte Zeit ihren Betrieb einstellte.