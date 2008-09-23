Futura Airlines erhält Flugverbot
23.09.2008 PSEN
Dem Charterunternehmen Futura Airlines wurde heute durch die Madrider Luftfahrtbehörde vorübergehend die Lizenz entzogen.Futura Airlines hatte vor zwei Wochen Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Die danach von der Airline bei der Luftfahrtbehörde eingereichten Sanierungspläne seien jedoch alle fehlgeschlagen, worauf die dem spanischen Verkehrsministerium unterstellte Behörde nun entschieden hat, dem Charter bis zum Jahresende die Betriebslizenz zu entziehen.