Fusionspläne von Northwest Airlines und Delta Airlines konkretisieren sich

Wallstreet Journal beruft sich auf Unternehmensnahe Kreise der beiden Major Airlines und Berichtet, dass die Fusionspläne weit fortgeschritten seien.

Laut einem Bericht im Wallstreet Journal und der Financial Times konkretisieren sich die Fusionsgespräche zwischen Delta Airlines und Northwest Airlines. Die Zeitungen berufen sich auf Aussagen unternehmensnaher Personen. Die Verhandlungen kommen rasch voran und die grössten Probleme hinsichtlich der Führungsstrukturen seien aus dem Weg geschafft. Eine Fusion könnte bereits in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Bei diesem Zusammenschluss würde die weltgrösste Fluggesellschaft entstehen.

Es ist anzumerken, dass solche Pläne häufig in letzter Minute platzen.