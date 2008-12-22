Fusion BA AA könnte sich verzögern
22.12.2008 PSEN
Der Zusammenschluss der British Airways mit American Airlines wird sich möglicherweise um einige Monate verschieben.Gemäss einem Bericht im Sunday Telegraph verlangen die US Behörden detailliertere Informationen zur geplanten Fusion der beiden Airlines. Das Verkehrsdepartement hat British Airways aufgefordert, der Prüfungskommission weitergehende Angaben über ihre weltweiten Expansionspläne und den Einfluss eines Zusammenschlusses auf den amerikanischen Markt zukommen zu lassen. Ausserdem soll BA ihre zukünftigen Fusionierungspläne preisgeben. Haben Sie die aktuellste News-Wochenschau schon gesehen?