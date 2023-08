Frontier will weitere Airbus Jets

An der Paris Air Show hat Republic Airways, der Dachkonzern von Frontier Airlines und Midwest Airlines, eine Kaufabsichtserklärung für achtzig Maschinen aus der A320neo Familie bekannt gegeben.

Der Konzern will bei Airbus für Frontier Airlines vierzig Airbus A319neo und vierzig A320neo kaufen. Diese Absichtserklärung wurde bereits am 22. Juni an der Paris Air Show unterzeichnet. Mit dem Kauf des A319neo würde Frontier zu dem Erstkunden für dieses Muster. Frontier betreibt bereits 58 Airbus A318, A319 und A320 Maschinen.