Frontier spannt mit Spirit zusammen

Hundertsten Airbus für Frontier Airlines (Foto: Frontier)

Frontier Airlines hat heute den Zusammenschluss mit Spirit Airlines bekanntgegeben, dadurch entsteht der grösste Ultra-Low-Cost-Carrier (ULCC) in den USA.

Noch tiefer Preise für die Kunden, so bewirbt Frontier den Zusammenschluss mit Spirit. Diese Fusion führt zu dem weltweit grössten Ultra-Low-Cost-Carrier. Die beiden Fluggesellschaften Frontier Airlines und Spirit Airlines gehörten bereits zu den günstigsten und schlankesten Airlines in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Die sich abzeichnenden Synergien bei der Fusion wollen sie nun dazu nutzen, für ihre Kunden auf Nebenrouten noch attraktiver zu werden. Frontier und Spirit haben sich auf dünnere Routen spezialisiert, die sich für die grossen Airlines nicht rentieren. Mit diesem Geschäftsmodell konnten sich die beiden Airlines einen soliden Markt aufbauen, dieser soll nun zusammen weiter ausgebaut werden.