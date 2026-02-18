Frontier reduziert Flotte und verschiebt Bestellungen

Hundertsten Airbus für Frontier Airlines (Foto: Frontier)

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Frontier Airlines einen Verlust von 137 Millionen US-Dollar und muss nun sparen.

Wegen diesen schlechten Geschäftszahlen 2025 leitet Frontier Airlines ein Kostensenkungsprogramm ein, das sich auf die Flotte und Bestellungen auswirkt. Zunächst wurde eine Vereinbarung mit Airbus getroffen, die Auslieferung von 69 bestellten Flugzeugen der A320neo Familie zu verschieben. Ursprünglich war die Auslieferung zwischen 2027 und 2030 geplant. Nun wurde sie auf 2031 bis 2033 verschoben.

Darüber hinaus vereinbarte Frontier mit dem Leasinggeber AerCap die vorzeitige Beendigung der Leasingverträge für 24 A320neos. Die Leasingverträge für diese Airbus-Maschinen sollten ursprünglich zwischen 2028 und 2034 auslaufen, die Flugzeuge werden nun aber bereits im Laufe dieses Jahres aus der Flotte genommen.

Laut Frontiers CEO werden diese Maßnahmen jährliche Kosteneinsparungen von 200 Millionen US-Dollar generieren und ein moderateres Wachstum der Fluggesellschaft ermöglichen.

Die Flotte der Airline besteht derzeit aus sechs A320, 91 A321neo, 21 A321 und 60 A321neo. Frontier hat bei Airbus zwölf A320neo und 148 A321neo bestellt.