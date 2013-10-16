Frontier mit unbefriedigendem September

Frontier Airlines konnte im September 2013 927.148 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von zehn Prozent.

Das Angebot wurde von 1,031 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 894 Millionen Sitzplatzmeilen um dreizehn Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresseptember verschlechterte sich die Nachfrage um elf Prozent auf 809 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 91 Prozent. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 8,399 Millionen Passagiere, dies waren siebzehn Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 52 Airbus und 4 Embraer Maschinen.