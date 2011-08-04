Frontier mit mehr Passagieren im Juli

Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2011 1,489 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Plus von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli mit 1,376 Milliarden Passagiersitzmeilen praktisch gleich gehalten. Die Nachfrage verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 1,268 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung legte um zwei Prozentpunkte auf solide 92 Prozent zu, Frontier Airlines spricht von einem neuen Rekord bei der Auslastung. Frontier Airlines gehört zu Republic Airways.