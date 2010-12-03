Frontier mit höherer Transportleistung
03.12.2010 RK
Frontier Airlines konnte im Berichtsmonat November die Transportleistung um 4 Prozent auf 942 Millionen Sitzplatzmeilen erhöhen.Das Angebot wurde mit 1,17 Milliarden Sitzplatzmeilen konstant gehalten, dadurch verbesserte sich die Auslastung um vier Prozent auf durchschnittliche 81 Prozent. Frontier Airlines konnte im Berichtsmonat November 1,1 Millionen Fluggäste transportieren, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent. Frontier Airlines wurde im August 2009 durch Republic Airways übernommen und soll bis Oktober 2011 mit Midwest unter dem Brand Frontier verschmolzen werden.