Frontier meldet weiteren Passagiereinbruch

Frontier Airlines konnte im August 2013 1,033 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von fünfzehn Prozent.

Das Angebot wurde von 1,201 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 999 Millionen Sitzplatzmeilen um siebzehn Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresaugust verschlechterte sich die Nachfrage um sechzehn Prozent auf 926 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf starke 93 Prozent. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 7,472 Millionen Passagiere, dies waren achtzehn Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 52 Airbus und 4 Embraer Maschinen.