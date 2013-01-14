Frontier meldet starken Passagierrückgang

Frontier Airlines konnte im Dezember 2012 1,018 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von vierzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,219 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,069 Milliarden Sitzplatzmeilen um zwölf Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresdezember verschlechterte sich die Nachfrage um zehn Prozentpunkte auf 933.164 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung konnte um zwei Prozentpunkte auf solide 87 Prozent gesteigert werden. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen im verstrichenen Berichtsjahr 13,246 Millionen Passagiere, dies waren elf Prozentpunkte weniger als im Jahr 2011. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Verkehrsflugzeuge.