Frontier meldet rückgängigen Passagierverkehr

Frontier Airlines konnte im November 2012 1,016 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von zwölf Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,142 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,034 Milliarden Sitzplatzmeilen um neun Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verschlechterte sich die Nachfrage um neun Prozentpunkte auf 913.023 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung blieb mit 88 Prozent gleich wie im Vorjahresnovemberverbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 89 Prozent. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 12,227 Millionen Passagiere, dies waren elf Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Verkehrsflugzeuge.