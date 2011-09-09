Frontier meldet mehr Passagiere im August

Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat August 2011 1,458 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Plus von vier Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust mit 1,371 Milliarden Passagiersitzmeilen um einen Prozentpunkt verkleinert. Die Nachfrage verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 1,234 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung legte um zwei Prozentpunkte auf solide 90 Prozent zu. Frontier Airlines gehört zu Republic Airways.