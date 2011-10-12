Frontier meldet im September mehr Passagiere

Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat September 2011 1,257 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Plus von fünf Prozent.



Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um zwei Prozentpunkte auf 1,208 Milliarden Passagiersitzmeilen verkleinert. Die Nachfrage verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 1,044 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung legte um drei Prozentpunkte auf solide 86 Prozent zu. Frontier Airlines gehört zu Republic Airways.