Frontier kauft weitere Airbus Verkehrsflugzeuge

Airbus A319 Frontier Airlines (Foto: Airbus)

Die US-amerikanische Low Cost Airline Frontier hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zwölf weitere Maschinen aus der A320 Familie in Auftrag gegeben.

Frontier Airlines hat zehn Airbus A321 und zwei Airbus A320 in den Auftrag gepackt. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten die zwölf Flugzeuge 1,331 Milliarden US Dollar. Bei den neu gekauften Jets handelt es sich um die ceo Variante mit Sharklets. Frontier hat bei Airbus 101 Single Aisle Jets in den Auftragsbüchern und betreibt momentan 34 A319 und 21 A320.