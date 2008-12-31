Frontier erzielt Gewinn

Frontier Airlines Holdings, Inc. konnte im November einen Nettogewinn von US$ 2,9 Millionen erwirtschaften.
Im Abschlussbericht für den vergangenen Monat wies Frontier ausserdem einen Gewinn aus dem Operativen Bereich in der Höhe von US$ 2,5 Millionen, sowie einen Verlust von US$ 2,4 Millionen durch schlechte Fuel Hedge-Verträge aus. In der Bilanz nicht berücksichtigt sind Einnahmen durch den Verkauf von zwei Flugzeugen im Dezember. Die Restrukturierungs Massnahmen der letzten Jahre scheinen sich nun für die Airline auszuzahlen. Frontier Airlines hatte im April 2008 Gläubigerschutz beantragt und war bislang nicht aus den tiefroten Zahlen herausgekommen. Jetzt ist die Leitung der Airline zuversichtlich, auch in Zukunft wieder Gewinn schreiben zu können.