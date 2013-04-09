Frontier Airlines mit schlechterer Nachfrage
09.04.2013 BGRO
Im März 2013 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um 23 Prozentpunkt auf 850.219 Sitzplatzmeilen nachgelassen.
Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 26 Prozentpunkte auf 950.164 Sitzplatzmeilen vermindert, die Auslastung ist von 86 Prozent auf 89 Prozent angestiegen. Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat März 901.523 Fluggäste, dies waren dreiundzwanzig Prozent weniger als im März 2012. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.