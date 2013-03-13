Frontier Airlines meldet starken Nachfragerückgang

Im Februar 2013 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um 29 Prozentpunkte auf 655,085 Millionen Sitzplatzmeilen abgenommen.

Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 33 Prozentpunkte auf 757,379 Millionen Sitzplatzmeilen vermindert, die Auslastung ist von 82 Prozent auf 86 Prozent gestiegen. Mit Frontier Airlines und ihren regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat Februar 730.240 Fluggäste, dies waren 27 Prozent weniger als im Februar 2012. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen im Berichtsjahr 2012 13,246 Millionen Passagiere, dies waren elf Prozentpunkte weniger als im Jahr 2011. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Verkehrsflugzeuge.