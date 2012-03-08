Frontier Airlines meldet starken Nachfrageanstieg

Im Februar 2012 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um 19 Prozentpunkte auf 794,889 Millionen Sitzplatzmeilen zugenommen.

Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um elf Prozentpunkte auf 942,697 Millionen Sitzplatzmeilen erhöht, die Auslastung ist von 78,2 Prozent auf 84,3 Prozent gestiegen. Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 790.440 Fluggäste, dies waren zweiundzwanzig Prozent mehr als im Februar 2011. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und betreibt eine Flotte bestehend aus 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.