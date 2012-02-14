Frontier Airlines meldet schwächere Nachfrage

Im Januar 2012 ging die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um zwei Prozentpunkte auf 889,834 Millionen Sitzplatzmeilen zurück.

Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um acht Prozent auf 1,109 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren, die Auslastung stieg von 75 Prozent auf 80 Prozent. Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 994.576 Fluggäste, dies waren drei Prozent weniger als im Januar 2011. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und betreibt eine Flotte bestehend aus 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.