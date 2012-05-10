Frontier Airlines meldet Nachfragerückgang
10.05.2012 BGRO
Im April 2012 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um fünf Prozentpunkte auf 1,001 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgelassen.Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um sieben Prozentpunkte auf 1,163 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, die Auslastung ist von 84 Prozent auf 86 Prozent gestiegen. Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat April 1,071 Millionen Fluggäste, dies waren zehn Prozent weniger als im April 2011. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.