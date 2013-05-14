Frontier Airlines meldet Nachfragerückgang
14.05.2013 RK
Im April 2013 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um zweiundzwanzig Prozentpunkte auf 783.527 Sitzplatzmeilen nachgelassen.Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril ebenfalls um zweiundzwanzig Prozentpunkte auf 905.224 Sitzplatzmeilen vermindert, die Auslastung ist von 86 Prozent auf 87 Prozent gestiegen. Mit Frontier Airlines flogen im Berichtsmonat April 846.157 Fluggäste, dies waren einundzwanzig Prozent weniger als im April 2012. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und betreibt 56 Airbus und 14 Embraer Maschinen.