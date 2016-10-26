Frontier übernimmt ersten A320neo

Frontier Airbus A320neo erste A320neo Auslieferung an Frontier (Foto: Airbus)

Frontier Airlines konnte am 19. Oktober 2016 ihren ersten Airbus A320neo übernehmen.

Laut Airbus wird Frontier in den Vereinigten Staaten zu der ersten A320neo Betreiberin mit dem LEAP-1A Triebwerk von CFM International. Die Low-Cost-Fluggesellschaft aus Denver hat insgesamt 80 Flugzeuge aus der A320neo Familie gekauft und gehört somit zu einem der grössten A320neo Kunden.

Bei dem LEAP-1A handelt es sich um die zweite Triebwerkoption für die Airbus A320neo Familie. Die Airbus Standardrumpfflugzeuge mit der new engine option verdanken ihre verbesserte Treibstoffeffizienz von rund zwanzig Prozent zu einem großen Teil der neuen Triebwerke