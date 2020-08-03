Frontier übernimmt 100sten Airbus

Hundertsten Airbus für Frontier Airlines (Foto: Frontier)

Am 29. Juli 2020 hat Frontier Airlines die Übernahme ihres hundertsten Airbus bekanntgegeben, dabei handelt es sich um einen Airbus A320neo.

Das Jubiläumsflugzeug ist mit einer wunderschönen Wolfshündin auf der Seitenflosse geziert. Gebaut wurde der Airbus A320neo im US-amerikanische Airbus Werk in Mobile, Alabama.

Hundertsten Airbus für Frontier Airlines (Foto: Frontier)

Bei der abgebildeten Wolfshündin handelt es sich um die berühmte «Chinook the Gray Wolf», aus Angst von den Wolfsgenen in ihr, wollte man sie 1993 einschläfern. Das konnte zum Glück verhindert werden und die Wolfshündin führte dazu, dass das Colorado Wolf und Wildlife Zentrum aufgebaut wurde.