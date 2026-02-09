Friedrichshafen zieht positive Passagierbilanz

Wizz Air am Flughafen Friedrichshafen (Foto: Bodensee-Airport Friedrichshafen)

Der Flughafen Friedrichshafen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und stimmt zugleich auf die kommende Reisesaison ein.

Insgesamt nutzten 250.881 Passagiere den Flughafen für Geschäfts-, Privat- und vor allem Urlaubsreisen. Das entspricht einem Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Diese Entwicklung freut uns sehr und unterstreicht die Bedeutung des Bodensee-Airports für die gesamte Region“, sagt Geschäftsführer Detlef Schäfer. „Besonders bemerkenswert ist, dass wir dieses Wachstum ohne die Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt erzielt haben, die im ersten Quartal 2024 noch zum Jahresergebnis beigetragen hatte.“ Gespräche über einen Ersatz für die entfallene Verbindung laufen derzeit mit mehreren Airlines. „Die Anbindung an einen internationalen Umsteigeflughafen hat für die strategische Weiterentwicklung des Standorts Friedrichshafen hohe Priorität“, so Schäfer weiter.

Auch der Flugbetrieb entwickelte sich positiv: Rund 30.000 Starts und Landungen verzeichnete der Flughafen im vergangenen Jahr, ein Zuwachs von 9 Prozent. Neben Linien- und Charterflügen umfasste dies unter anderem Sonderflüge für Sportmannschaften und Reiseveranstalter, Trainings- und Rundflüge, Ambulanzflüge sowie den Messeverkehr zur AERO – ein wichtiger Faktor für die Region.

Für den Sommer 2026 dürfen sich Reisende auf ein erweitertes Angebot freuen. Bereits seit Januar bestehen innerdeutsche Verbindungen nach Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Ab dem 1. April 2026 kehrt zudem Europas größte Fluggesellschaft Ryanair an den Bodensee zurück. Neben dem bewährten Ziel Mallorca wird mit Alicante an der spanischen Costa Blanca eine neue Destination zweimal wöchentlich angeflogen.

Ergänzt wird der Flugplan durch kleinere, besonders attraktive Urlaubsziele wie Usedom, die toskanische Insel Elba und Calvi auf Korsika. Griechenland bleibt mit Direktverbindungen nach Kreta, Rhodos und Lefkas weiterhin stark vertreten. An die türkische Riviera nach Antalya geht es zudem bis zu fünfmal pro Woche.

Darüber hinaus sind mehrere Sonderreisen geplant, unter anderem nach Menorca und Apulien sowie im kommenden Winter nach Kuusamo in Finnland.

Flughafen Friedrichshafen