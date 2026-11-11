Freiwilligen SAF-Zuschlag bei SunExpress

SunExpress Boeing 737 im Star Trek-Look (Foto: SunExpress)

SunExpress Airlines ermöglicht Reisenden einen freiwilligen Beitrag zur Nutzung von nachhaltigem Treibstoff.

SunExpress Airlines, das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, bietet Reisenden ab sofort die Möglichkeit, mit einem freiwilligen Beitrag den zusätzlichen Einsatz von „nachhaltigem Flugkraftstoff“ (Sustainable Aviation Fuel, SAF) im Flugbetrieb zu unterstützen. Die Option steht Reisenden auf allen Strecken offen und ist unter sunexpress.squake.earth verfügbar. Das Angebot startet im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP31, die vom 9. bis 20. November 2026 in Antalya stattfindet – der Heimatbasis und einer der Hauptsitze von SunExpress Airlines – und bleibt auch über den Konferenzzeitraum hinaus bestehen.

„Die Verringerung von Treibhausgasemissionen im Luftverkehr erfordert das Zusammenwirken entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Kraftstoffherstellern und Flugzeugbauern über Flughäfen und Airlines bis hin zu Politik und Verbrauchern. Als Airline setzen wir dabei selbst an mehreren Stellen an, etwa bei der Modernisierung unserer Flotte und der Verbesserung betrieblicher Abläufe“, sagt Jorga Ahlborn, Director Strategy & Transformation bei SunExpress Airlines. „SAF bietet eine weitere Möglichkeit. Mit unserem neuen Angebot können Reisende und Unternehmen mit einem freiwilligen Beitrag die zusätzliche Nutzung von SAF im Luftverkehr unterstützen.“

Zusätzliche Mobilitätsangebote rund um die COP31

Rund um die COP31 unterstützt SunExpress Airlines zusätzlich die Mobilität von Reisenden vor Ort in Antalya mit einem vergünstigten Fahrradtransport und einer Suchfunktion für Elektro-Mietwagen:

Fahrradmitnahme zum reduzierten Preis: Im Konferenzzeitraum vom 9. bis 20. November 2026 gewährt SunExpress Airlines auf allen internationalen Flügen von und nach Antalya 50 Prozent Rabatt auf die vorab gebuchte Mitnahme von Fahrrädern (vorbehaltlich Kapazitäten, Verfügbarkeiten und vorgeschriebener Verpackung). Buchbar ist das Angebot bis zum 20. November. So können Reisende und Konferenzteilnehmer Antalya mit ihrem eigenen Rad erkunden.

Elektrofahrzeuge bei Mietwagenbuchung: Über die Website von SunExpress können Reisende bei Mietwagenpartnern über einen Filter gezielt nach Elektrofahrzeugen[1] suchen. Damit wird elektrische Mobilität vor Ort einfacher zugänglich – für individuelle Fahrten in Antalya, die Anreise zum Konferenzgelände oder zum Erkunden der Stadt.

Gut zu wissen: So funktioniert der SAF-Beitrag

Über die Berliner Plattform SQUAKE können Reisende die geschätzten Emissionen ihrer Flugstrecke ermitteln und anschließend freiwillig einen Beitrag zum Einsatz von zusätzlichem SAF leisten. Dieser Beitrag gleicht die Emissionen nicht aus und macht den Flug auch nicht klimaneutral. Weitere Informationen zur Ermittlung und ihren Annahmen sind auf der Website von SQUAKE verfügbar.

Auf Grundlage der verwendeten Methodik wird auf Basis der geschätzten Emissionen eine äquivalente SAF-Menge berechnet. Diese wird über SQUAKE beim Kraftstofflieferanten beschafft, mit konventionellem Flugkraftstoff gemischt und innerhalb von sechs Monaten nach Zahlungseingang in der Kraftstoffinfrastruktur bereitgestellt. Es erfolgt keine individuelle SAF-Betankung des gebuchten Fluges.

Bei SAF handelt es sich um einen sogenannten „Drop-in"-Kraftstoff: SAF ist kompatibel mit fossilem Kerosin und kann diesem problemlos beigemischt werden. Die Zuordnung der SAF-Menge zum Beitrag erfolgt bilanziell analog dem sogenannten Book-and-Claim-Modell, unabhängig von einem bestimmten Flug oder einer bestimmten Airline. Die Treibhausgasbilanz von SAF hängt unter anderem von Rohstoff, Herstellungsverfahren und der zugrunde gelegten Bilanzierungsgrenze ab.

SunExpress