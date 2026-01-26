Free-Internet auf Europa-Flügen bei KLM

KLM Cityhopper Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

KLM ist eine der ersten europäischen Fluggesellschaften, die Passagieren auf Flügen innerhalb Europas kostenloses Internet anbietet, was einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Reiseerlebnisses darstellt.

Während des gesamten Fluges können die Kunden E-Mails versenden, im Internet surfen, Musik hören, spielen oder Filme und Fernsehserien streamen. Mit dieser Initiative erfüllt KLM einen häufig geäußerten Wunsch ihrer Kunden. Ab dem 22. Januar können Passagiere den kostenlosen Internet-Service nutzen.

KLM führt in den meisten Flugzeugen des europäischen Streckennetzes schrittweise kostenloses Internet ein. Ab dem 22. Januar 2026 wird die Hälfte der europäischen Flotte mit kostenlosem Internetzugang ausgestattet und in den kommenden Jahren wird WLAN in allen A321neo, Embraer 195-E2 und einem Teil der B737-800-Flugzeuge verfügbar sein.

Die europäische Flotte von KLM hat keine Unterhaltungsbildschirme an den Sitzen. Mit dem kostenlosen Internetzugang möchte KLM den Komfort für die Passagiere verbessern. Nach der Anmeldung oder Registrierung als Flying Blue-Mitglied können diese während ihres Fluges unbegrenztes Internet nutzen. Stephanie Putzeist, verantwortlich für das Kundenerlebnis bei KLM, kommentiert: „Wir hören genau zu, was unseren Passagieren wichtig ist, und kostenloses Internet steht schon seit einiger Zeit auf ihrer Wunschliste. Mit diesem Schritt machen wir das Reisen innerhalb Europas persönlicher und komfortabler: Jeder kann seinen Flug nach seinen eigenen Vorstellungen planen und in Verbindung bleiben. Wir freuen uns, dies nun für unsere Passagiere realisieren zu können.“

Ein angenehmeres Reiseerlebnis

Seit August 2025 hat KLM ihre Flotte um zwölf neue A321neo erweitert. Diese Flugzeuge, die ausschließlich europäische Ziele anfliegen, sind nicht nur mit WLAN, sondern auch mit modernen, komfortablen Sitzen ausgestattet. Auf diese Weise möchte KLM ihren Passagieren ein möglichst angenehmes Reiseerlebnis bieten.

