Fraport-Verkehrszahlen 2025: Breites Wachstum im Airport-Portfolio

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Der Flughafen Frankfurt hat im Jahr 2025 rund 63,2 Millionen Fluggäste begrüßt. Das entsprach einem Zuwachs von rund 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Am größten deutschen Airport legte der Europaverkehr um 3,7 Prozent zu. Am stärksten waren süd- und südosteuropäische Ziele gefragt (plus 6,4 Prozent). Zu den Wachstumsgewinnern in Europa zählten zudem die Tschechische Republik (plus 21,8 Prozent) und Norwegen (plus 10,4 Prozent). Das Aufkommen zu interkontinentalen Destinationen wuchs mit 0,6 Prozent verhaltener. Mit einem Plus von 35,4 Prozent stach Thailand positiv hervor. Der Nahostverkehr profitierte von der Wiederaufnahme der Verbindungen mit Israel (plus 40,4 Prozent) und dem Libanon (plus 34,6 Prozent).

301 Flugziele direkt ab Frankfurt erreichbar

Das Flugangebot von insgesamt 94 Fluggesellschaften umfasste auf Gesamtjahressicht 301 Destinationen in 96 Ländern. Frankfurt war 2025 führend bei der Hub-Konnektivität unter allen europäischen Flughäfen und wies damit das umfassendste Angebot an Destinationen zur direkten Weiterreise für umsteigende Fluggäste auf.

„Fraport erzielte 2025 Passagierzuwächse im gesamten Airport-Portfolio. Das internationale Geschäft hat weiter den Takt mit neuen Passagierrekorden an einzelnen Standorten vorgegeben. Mit den umfassenden Kapazitätserweiterungen in Lima und Antalya ist die Basis für weiteres Wachstum an den größten Standorten gelegt“, sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Der deutsche Markt blieb weiter auf den hinteren Plätzen in Europa bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie. Das betrifft auch Frankfurt: Während europäische Wettbewerber bereits neue Passagierrekorde erzielten, lag Frankfurt 2025 noch rund zehn Prozent unter den Vorkrisenwerten. Die Bundesregierung hat mit den beschlossenen Entlastungen einen ersten Schritt gemacht, um unsere Branche zu entlasten. Damit Deutschland wieder zu anderen Wettbewerbern aufschließen kann, braucht es allerdings mehr. Das Beispiel Schweden zeigt, welche positiven Wachstumssprünge nach einer kompletten Abschaffung der Luftverkehrsteuer möglich sind.“

Das Cargo-Volumen in Frankfurt legte 2025 um 1,1 Prozent zu und lag bei rund 2,1 Millionen Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen am Standort stieg um 4,4 Prozent auf 460.272 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 28,5 Millionen Tonnen. Gegenüber 2024 war das eine Steigerung um 2,5 Prozent.

Positive Wachstumsdynamik auch im Dezember

Im letzten Monat des vergangenen Jahres lag das Fluggastaufkommen in Frankfurt bei rund 4,8 Millionen Reisenden. Das entsprach einem deutlichen Plus von 5,3 Prozent. Das Cargo-Volumen stieg auf 173.610 Tonnen (plus 2,6 Prozent). Die Zahl der Flugbewegungen wuchs um 4,2 Prozent auf 34.711 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte war im Dezember mit rund 2,2 Millionen Tonnen 2,2 Prozent höher als im Vergleichsmonat 2024.

Internationale Beteiligungen mit Zuwächsen und neuen Höchstwerten

Die internationalen Beteiligungsflughäfen im Fraport-Konzern verzeichneten auf Jahressicht Zuwächse. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana legte 2025 um 10,6 Prozent auf 1,6 Millionen Reisende zu. Im Dezember zählte Ljubljana 101.803 Passagiere (plus 18,7 Prozent).

Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verbuchten 2025 rund 13,7 Millionen Fluggäste und damit aufgrund eines Sondereffekts ein Plus von 43,2 Prozent. Das Aufkommen war im Vorjahr durch die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens negativ beeinflusst. Das Aufkommen beider brasilianischer Flughäfen betrug im Dezember rund 1,3 Millionen Passagiere (plus 30,8 Prozent).

Das Fluggastaufkommen im peruanischen Lima legte um 4,1 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund 25,5 Millionen Passagiere zu. Lima begrüßte im Dezember rund 2,2 Millionen Fluggäste (plus 4,3 Prozent).

Auch die 14 griechischen Regionalflughäfen erzielten einen neuen Höchstwert. Hier wuchs das Aufkommen um 3,0 Prozent auf rund 37,1 Millionen Fluggäste verglichen mit 2024. Im Dezember stiegen die Verkehre auf 880.683 Reisende an (plus 9,4 Prozent).

Die bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna verzeichneten 2024 ein Plus von 10,4 Prozent auf 3,7 Millionen Fluggäste. Im Dezember war das Aufkommen mit 109.873 Fluggästen stark angestiegen (plus 40,5 Prozent).

Das Fluggastaufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei erhöhte sich im vergangenen Jahr auf einen neuen Bestwert von rund 39,0 Millionen Passagieren. Verglichen mit 2024 ist das ein Zuwachs von 2,3 Prozent. Im Dezember verzeichnete Antalya mit rund 1,1 Millionen Fluggästen einen Zuwachs von 6,4 Prozent.

Fraport: Gesamtaufkommen gestiegen

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen stieg 2025 auf 183,7 Millionen Passagiere (plus 5,3 Prozent). Bezogen auf den Berichtsmonat Dezember nutzten rund 10,4 Millionen Passagiere Fraport-Airports. Das entsprach 8,6 Prozent Zuwachs im Vergleich zur Vorjahresperiode.

