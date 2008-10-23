Fraport und Lufthansa erhalten Logistik Award

Am 25. Deutschen Logistik Kongress wurden Fraport und Lufthansa mit dem German Logistic Award 2008 gekürt.

Damit wurden die zwei Firmen für die Umsetzung ihrer Passagier- und Gepäcklogistik am Frankfurter Flughafen geehrt. Das Ziel ihres Konzeptes war, eine für jeden Passagier erkennbare Verbesserung bezüglich des Komforts, der Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und der Verbindungsqualität zu erreichen. Im letzten Jahr sah der Flughafen rund 54 Millionen Passagiere, beinahe die Hälfte nutzte ihn als Umsteigeflughafen. Trotz steigender Zahlen konnte die minimal benötigte Transferzeit zwischen zwei Flügen auf einem sehr tiefen Level gehalten werden. Dank den von Fraport und Lufthansa durchgesetzten hohen Qualitätstandarts hat der Frankfurter Flughafen die Spitze der weltbesten Flughäfen erreicht.