Fraport schüttet Dividende aus

Frankfurt Terminal 2 (Foto: Fraport AG)

An der Hauptversammlung von Fraport wurde entschieden, den Aktionärinnen und Aktionäre erstmals seit 2019 wieder eine Dividende zu bezahlen.

Auf der 25. ordentlichen Hauptversammlung der Fraport AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre alle im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats entlastet. Die Anteilseigner stimmten allen weiteren Tagesordnungspunkten zu. Dazu zählte auch die Annahme des Dividendenvorschlags von 1,00 Euro je Aktie. Zuvor hatten Vorstand und Aufsichtsrat über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet und die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre beantwortet.

Zur diesjährigen Hauptversammlung begrüßte die Fraport AG insgesamt 383 Aktionärinnen und Aktionäre. Es waren 83,59 Prozent des Grundkapitals vertreten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Boddenberg eröffnete die Versammlung im Sheraton-Hotel am Flughafen Frankfurt um 10:00 Uhr und schloss sie um 14:53 Uhr.

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