Fraport präsentiert Verkehrszahlen für den August

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Fraport)

Im August flogen rund 6,3 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das waren 0,3 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahresmonat.

Dennoch markierte der aktuelle Monatswert einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr. Zudem lagen die bislang beiden stärksten Tageswerte des Jahres 2026 im August mit jeweils mehr als 220.000 Passagieren.

Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 40.968 Starts und Landungen mit 4,6 Prozent im Minus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Rückgang um 1,6 Prozent.

International wuchsen die meisten der von Fraport betriebenen Airports. Am Flughafen Ljubljana stieg das Aufkommen stark um 19,3 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den slowenischen Flughafen 222.231 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,3 Millionen Passagieren ein Plus von 4,9 Prozent. Am Flughafen im peruanischen Lima stieg das Aufkommen im Berichtsmonat auf rund 2,4 Millionen Fluggäste, ein Plus von 4,9 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 7,1 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem Zuwachs von 5,1 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 875.035 Reisende (+2,1 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya ging leicht um 0,9 Prozent auf 5,9 Millionen Fluggäste zurück.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 24,1 Millionen Passagieren und damit um 2,1 Prozent über dem Vorjahr.