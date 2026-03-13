Fraport präsentiert Verkehrszahlen für Februar

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Im Februar 2026 konnte der Flughafen Frankfurt 3,9 Millionen Fluggäste abfertigen. Das entsprach einem Aufkommen auf Vorjahresniveau.

Insbesondere streik- und wetterbedingte Flug-Annullierungen haben die Passagierzahlen im Berichtsmonat negativ beeinflusst. Davon waren in Summe etwa 70.000 Fluggäste betroffen.

Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 4,8 Prozent auf 159.362 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 29.320 Starts und Landungen mit 2,9 Prozent im Minus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Rückgang von 2,4 Prozent.

Das internationale Airport-Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichnete mehrheitlich Passagierzuwächse. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 17,2 Prozent auf 95.121 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,1 Millionen Passagieren ebenfalls ein deutliches Plus von 14,7 Prozent. Am Flughafen in der peruanischen Hauptstadt Lima legte das Aufkommen mit 2,0 Millionen Reisenden um 4,2 Prozent zu. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 720.587 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Anstieg von 9,1 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 79.968 Reisende – ein Zuwachs von 11,4 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya ging um 3,8 Prozent auf 865.187 Fluggäste zurück.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 8,7 Millionen Passagieren und damit um 3,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

Fraport AG