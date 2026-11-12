Fraport präsentiert Oktoberzahlen 2026

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Im Oktober haben rund 6,0 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt genutzt. Damit blieb das Passagieraufkommen nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Der Berichtsmonat stand dabei auch im Zeichen der Herbstferien, die für ein hohes Reiseaufkommen sorgten.

Während der Ferien waren Flüge zu europäischen Urlaubszielen stark gefragt. Zuwächse gab es insbesondere auf Verbindungen nach Griechenland (+11,2 Prozent), Italien (+9,3 Prozent) und Spanien (+8,0 Prozent). Im Interkontinentalverkehr waren vor allem Ziele in Afrika (+12,0 Prozent) und Lateinamerika (+6,9 Prozent) gefragt. Zudem stieg das Passagieraufkommen zu den Malediven (+72,5 Prozent) und nach China (+15,2 Prozent). Im Nahen Osten verzeichnete nur Israel (+67,7 Prozent) einen deutlichen Anstieg. Bedingt durch die geopolitische Lage blieb die Verkehrsregion Nahost weiter deutlich unter Vorjahr (-17,9 Prozent).

Das Cargo-Volumen am Flughafen Frankfurt stieg im Berichtsmonat um 4,5 Prozent auf 187.701 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 40.498 Starts und Landungen mit 4,7 Prozent im Minus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Rückgang um 1,6 Prozent.

Internationale Flughäfen überwiegend im Plus

International verzeichnete Fraport an nahezu allen Standorten steigende Passagierzahlen. Den slowenischen Flughafen Ljubljana nutzten im Berichtsmonat 173.699 Fluggäste – ein Zuwachs von 15,3 Prozent zum Vergleichsmonat 2025. Die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Jericoacoara sowie Porto Alegre zählten zusammen 1,3 Millionen Passagiere und damit 1,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Am Flughafen Lima in Peru stieg das Aufkommen um 12,8 Prozent auf rund 2,4 Millionen Fluggäste. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen begrüßten insgesamt 3,6 Millionen Passagiere, ein Plus von 1,9 Prozent. An den bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna erhöhte sich die Zahl der Reisenden um 3,0 Prozent auf 187.598. Am türkischen Flughafen Antalya ging das Passagieraufkommen hingegen um 5,4 Prozent auf 4,8 Millionen Fluggäste zurück.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 18,4 Millionen Passagieren und damit um 0,7 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

Fraport AG