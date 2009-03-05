Fraport passt Prognose an

Nach Abschluss des Jahres 2008 erwartet Fraport für das Jahr 2009 eine Abnahme des Gewinns.

Die Flughafenbetreiberin Fraport hatte für das Jahr 2008 einen Rückgang des Nettogewinns um 17 Prozent vermelden müssen. Nun rechnet sie gemäss Dow Jones im laufenden Jahr damit, dass der Gewinn weiter schrumpfen wird. Die Verkäufe werden aufgrund des kleineren Verkehrvolumens zurückgehen und das Einkommen vor Steuern und Abschreibungen werde tiefer liegen als im Jahr 2008. Dieses schloss Fraport mit einem Netto-Gewinn von US$ 217,6 Millionen ab, während sie noch 2007 einen Gewinn von US$ 262,6 erzielt hatte.