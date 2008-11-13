Fraport meldet Passagierrückgang

Der grosse Rhein-Main Flughafen Frankfurt verzeichnete im Oktober einen Passagierrückgang von 4,9 Prozent auf 4.718.017 Passagiere.

Auch einer der weltweit grössten Flughäfen kann der wirtschaftlichen Abkühlung nicht trotzen. Im Oktober 2008 frequentierten verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode 4,9 Prozent weniger Passagiere die grosse Verkehrsdrehscheibe von Lufthansa. Das Luftfrachtaufkommen reduzierte sich in derselben Zeitspanne um 4,1 Prozent auf 176.656 Tonnen und die Flugzeugbewegungen lagen mit 42.559 Starts und Landungen um 1,6 Prozentpunkte unter dem Vergleichswert. Von Januar bis Oktober liegt die Luftfracht noch 0,6 Prozent im Plus wobei das Passagieraufkommen mit 0,4 Prozent leicht ins Minus fiel.