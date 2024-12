Fraport AG spendet für einen guten Zweck

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

In ihrem Jubiläumsjahr verzichtet die Fraport AG erneut auf Weihnachtspräsente an Geschäftspartner und spendet stattdessen einen Gesamtbetrag von 70.000 Euro für den guten Zweck.

Die Weihnachtsspende kommt sozialen Projekten in der Region direkt oder über die Organisationen der Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet zugute. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erhält 10.000 Euro zur Unterstützung der KiO Kinderhilfe Organtransplantation und der Hilfsorganisation PRO UGANDA – Prothesen für ein neues Leben. Derselbe Betrag geht an die Frankfurter Rundschau und unterstützt so die Aktion „Not gemeinsam lindern“ der FR-Altenhilfe sowie das Projekt „Schlappekicker“. Auch die Frankfurter Neue Presse erhält, wie im vergangenen Jahr, 10.000 Euro für die „LEBERECHT-Stiftung“. Weitere 10.000 Euro helfen dem Projekt „Ein Herz für Kinder“ der BILD-Zeitung.

Je 5.000 Euro Direkthilfe erhalten sechs Projekte in der Region rund um Frankfurt. Hierzu zählt die Teestube Jona, ein Kontakt- und Begegnungsraum für hilfsbedürftige und obdachlose Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein weiterer Empfänger ist der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Mörfelden-Walldorf. Auch die Stiftung Bärenherz Wiesbaden und die Kinderkrebshilfe Mainz bekommen zu Weihnachten finanzielle Unterstützung. Zudem gehen je 5.000 Euro an die Alzheimer Gesellschaft Offenbach und den Notmütterdienst Familien- und Seniorenhilfe Frankfurt.

Wohltätiges Engagement hat bei der Fraport AG eine lange Tradition. Bereits seit über zwanzig Jahren ist der Flughafenbetreiber einer der größten Förderer für Soziales, Sport, Kultur, Bildung und Umwelt in der Region Rhein-Main. Im laufenden Jahr hat Fraport unter dem Motto „Aktiv für die Region“ bereits über 1.000 Einrichtungen und Vereine unterstützt.

Fraport AG