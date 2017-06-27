Fraport AG berät Flughafen Bahrain

Drittes Terminal Frankfurt (Foto: Fraport)

Fraport kann ein komplettes Spektrum an Beratungsleistungen im Bereich Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) zur Inbetriebnahme neuer Flughafenanlagen in Bahrain bereitstellen.

Die Fraport AG hat von der Betreibergesellschaft des Flughafens Bahrain BAC (Bahrain Airport Company) den Auftrag für ein mehrjähriges Consulting-Projekt zur Bereitstellung sogenannter ORAT-Dienstleistungen erhalten. ORAT steht für „Operational Readiness and Airport Transfer“ und bezeichnet umfassende Beratungs- und Servicedienstleistungen zur reibungslosen Inbetriebnahme neuer Flughafenanlagen. Der ORAT-Beratungsauftrag der Fraport AG am Flughafen Bahrain erstreckt sich sowohl auf das neue Terminalgebäude als auch auf andere Infrastrukturanlagen, wie etwa die Vorfeldbereiche, eine Feuerwache, das Tanklager und Flugzeugwartungshallen. Der Vertrag zwischen der Fraport AG und der BAC wurde unlängst von den Vorstandsvorsitzenden der beiden Gesellschaften, Dr. Stefan Schulte und Mohamed Yousif Al Binfalah, im Beisein des Verkehrs- und Telekommunikationministers von Bahrain, Kamal bin Ahmed Mohamed, unterzeichnet. Das neue Passagierterminal am Flughafen Bahrain soll in 2019 eröffnet werden und über eine Kapazität von jährlich 14 Millionen Passagieren verfügen. Es ist damit das Herzstück des von der BAC vorangetriebenen umfangreichen Modernisierungsprogramms am Flughafen Bahrain. Die Fraport AG wird für das Projekt ihr komplettes Spektrum an Beratungs- und Serviceleistungen im Bereich ORAT bereitstellen. Dabei werden über eine Laufzeit von 32 Monaten die ORAT-Leistungen in drei Beratungsphasen gebündelt, für die insgesamt 4.700 Personenstunden (PS) vorgesehen sind.

Der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, äußerte sich erfreut über die Vertragsunterzeichnung: „Der Zuschlag für das ORAT-Projekt am Flughafen Bahrain zeigt erneut, dass Fraport weltweit zu den führenden Anbietern von Consulting-Leistungen bei der Inbetriebnahme neuer Flughafenanlagen zählt. Größe und Umfang dieses Projektes unterstreichen das Bestreben der Bahrain Airport Company, den Flughafen Bahrain in den kommenden Jahren zu einem führenden internationalen Luftverkehrsdrehkreuz auszubauen. Für die Fraport AG ist das ORAT-Consultingprojekt in Bahrain nicht nur das bislang größte, sondern auch das umfangreichste seiner Art, umfasst es doch Beratungs- und Servicedienstleistungen sowohl in der Vorbereitungsphase als auch während und nach der Inbetriebnahme des neuen Terminals.“

Die von Fraport im Bereich ORAT angebotenen Dienstleistungen und Werkzeuge umfassen u.a. Projektmanagement, Konzeptentwicklung und SOP (Standard Operating Procedures), Trainings und Einarbeitung, Personalbeschaffung, betriebliche Probeläufe (Simulation), Beratung bei der Standortverlegung von Flughäfen sowie Unterstützung im Nachgang einer Terminal-Neueröffnung. Das ORAT-Beratungspaket der Fraport AG verfolgt somit einen ganzheitlichen und prozessorientierten Ansatz, bei dem das Beraterteam alle wesentlichen Prozessabläufe in den Blick nimmt, seien es die Flughafenanlagen, Systeme und Verfahren oder das Personal. Dadurch können die ORAT-Experten der Fraport alle Schwachstellen und Probleme, die der reibungslosen Inbetriebnahme einer neuen Flughafeninfrastruktur im Wege stehen könnten, rechtzeitig erkennen und beheben.

Michael Kunz, Leitung Consulting der Fraport AG, erläuterte: „Das ORAT-Angebot der Fraport beruht auf unserer über 90-jährigen Erfahrung in der Luftverkehrsbranche, die wir seit den Anfängen unseres Unternehmens im Jahre 1924 in Frankfurt sammeln konnten. Heute hat sich die Fraport AG im internationalen Flughafen-Beteiligungsgeschäft einen Namen gemacht und betreibt Airports auf der ganzen Welt, die wir erfolgreich ausbauen oder weiterentwickeln. Auch beim Flughafen-Consulting haben wir uns dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung international einen hervorragenden Ruf erworben. Dafür spricht auch unsere Erfolgsbilanz bei bereits durchgeführten ORAT-Projekten sowohl an unserem Heimatflughafen in Frankfurt als auch weltweit.“ Zu den von Fraport erfolgreich abgeschlossenen internationalen ORAT-Projekten zählen u.a. die Eröffnung neuer Terminals in São Paulo, St. Petersburg, Varna und Burgas sowie Kairo als auch die Modernisierung des Terminals in Lima. Gegenwärtig ist Fraport außerdem an einem umfangreichen ORAT-Projekt mit fünfjähriger Laufzeit am Flughafen Genf beteiligt, welches noch bis zum Jahre 2020 läuft.

Auch Alexander Larisch, Senior Manager im Bereich Consulting, hob die Vorzüge des ORAT-Angebots von Fraport hervor: „Unser speziell entwickeltes ORAT-Programm ermöglicht es uns, lange vor der eigentlichen Inbetriebnahme eines neuen Terminals oder anderer Flughafenanlagen alle eventuellen Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. So sind die von uns durchgeführten operativen Probeläufe das wirksamste Mittel, wenn es darum geht, kritische Bereiche zu identifizieren oder die einwandfreie Funktionalität neuer Anlagen oder Systeme zu prüfen sowie auch die Mitarbeiter auf neue Anlagen vorzubereiten. Zudem bieten operative Probeläufe eine geeignete Plattform, auf der alle an einem Projekt Beteiligten eng zusammenarbeiten können.“

Fraport AG