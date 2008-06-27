Fraport - Geschäftsführer blickt optimistisch in die Zukunft.

Der anhaltende Anstieg des Ölpreises macht den Fluggesellschafen weniger zu schaffen, als erwartet, findet er.

Der Geschäftsführer der Fraport-Betreibergesellschaft sieht keine Anzeichen für eine Flaute im Passagierfluggeschäft. Der immer noch rapid ansteigende Ölpreis stellt die Fluggesellschaften zwar vor neue Probleme, doch diese werden sich einigermassen schnell, durch eine Zunahme der Passagierzahlen und des Frachttranportes, lösen, meint Wilhelm Bender.