Frankreich will weltweite schwarze Liste

Der französische Verkehrsminister Dominique Bussereau glaubt daran, dass es bald eine globale schwarze Liste für unsichere Airlines geben wird.

Die International Civil Aviation Organisation (ICAO) hatte einen Vorschlag der Europäischen Union für die Erstellung einer solchen Liste abgelehnt mit der Begründung, Passagiere davon abzubringen, mit bestimmten Flugzeugen oder Airlines zu fliegen, werde nicht zwingendermassen die Umfälle reduzieren. Dominique Bussereau meinte, es werde dennoch bald eine schwarze Liste geben. Der europäische Verkehrsbeauftragte Antonio Tajani hatte angekündigt, er werde einen Entwurf einer weltweiten Blacklist vorschlagen, nachdem bekannt geworden war, dass bereits vor dem Absturz des Yemenia Fliegers Bedenken über dessen Sicherheit geäussert worden waren.